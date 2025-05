Ex-diretor financeiro do Corinthians rebate Augusto e pede renúncia

Após Augusto Melo, presidente do Corinthians, protocolar um pedido formal para a expulsão de Rozallah Santoro do quadro de associados do clube, o ex-diretor financeiro respondeu de forma dura. Ele acusou o mandatário de mentir, manipular informações e ser o verdadeiro responsável pelos prejuízos milionários que hoje assolam o clube.

"Augusto Melo, para variar, mente. E eu quero dizer aqui, com toda clareza: não meça os outros pela sua régua, Augusto.Você é o presidente que foi indiciado. Você é o presidente que teve as contas reprovadas. Você é quem arrastou o Corinthians para as páginas policiais", escreveu, dando início ao texto.

O estopim do conflito é o caso envolvendo o meia paraguaio Matías Rojas. Contratado no início de 2024, o jogador rescindiu seu contrato de forma unilateral após atrasos em pagamentos, acionando o Corinthians na Fifa. A condenação resultou em uma multa superior a R$ 40 milhões.

Segundo Augusto Melo, Rozallah teria sido negligente na condução financeira, ignorando notificações e permitindo que a dívida, que somava R$ 1,36 milhão mais US$ 43 mil, não fosse quitada a tempo, mesmo com saldo disponível em caixa. A acusação embasa o pedido de expulsão de Rozallah do quadro social.

No entanto, o ex-diretor apresenta uma versão completamente diferente. Ele afirma que o presidente tinha pleno conhecimento da situação e que optou, deliberadamente, por destinar os recursos para outro fim: a multa rescisória do técnico Antônio Oliveira, junto ao Cuiabá.

"O contrato do Rojas foi você que assinou. Eu era o "Financeiro". Você e o Departamento de Futebol que criaram e assinaram esse contrato com uma cláusula muito prejudicial ao Corinthians. Na data limite para o clube fazer o pagamento a Rojas, havia dinheiro em caixa. Mas, você, Augusto, decidiu usar àquela receita para pagar uma multa ao Cuiabá por entender que o técnico Antônio Oliveira, necessariamente, precisa estar banco de reservas para comandar o time naquela semana. Essa foi a sua escolha. O recurso em caixa atenderia uma das duas demandas, e a decisão foi sua, Augusto", continuou o ex-diretor.

Hoje tem Coringão pela 10ª rodada do Brasileirão e o Dia de Corinthians estará ao vivo na Corinthians TV! ?????? O programa conta com bastidores e informações em primeira mão! Tudo pra você ficar no clima do jogo desta noite. ??? ? Atlético-MG

? Pré-jogo: 19h | Narração: 21h... pic.twitter.com/Jkg59SqnU6 ? Corinthians (@Corinthians) May 24, 2025

Ele também rebateu a acusação de ter votado contra as contas de uma gestão da qual fazia parte. "Até o momento em que estive lá, estávamos rigorosamente dentro do orçamento. Foi a sua gestão, depois da minha saída, que estourou em R$ 100 milhões a despesa operacional. Essa é a verdade que você tenta esconder", afirmou.

Na nota, Rozallah ainda acusa Augusto de não entregar documentos solicitados pelo Conselho de Orientação (Cori) e afirma que a situação atual representa "a semana mais triste da história do Corinthians".

O ex-diretor encerra o comunicado pedindo, de forma indireta, que Augusto renuncie ao cargo: "Que o seu próximo movimento seja pedindo para sair e não acusando mais corinthianos sérios e preocupados com nosso Sport Club Corinthians Paulista, como eu."

Agora, a Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo analisa o pedido de expulsão de Rozallah, mas o episódio parece estar longe de ser o ponto final da crise.

Veja a nota oficial de Rozallah na íntegra:

"Augusto Melo, para variar, mente.

E eu quero dizer aqui, com toda clareza: não meça os outros pela sua régua, Augusto.

Você é o presidente que foi indiciado. Você é o presidente que teve as contas reprovadas. Você é quem arrastou o Corinthians para as páginas policiais.

Por isso, repito: não meça os outros pela sua régua.

Vamos aos fatos:

O contrato de Matías Rojas foi você, Augusto, que assinou. Eu era o "Financeiro". Você e o Departamento de Futebol que criaram e assinaram este contrato com uma cláusula muito prejudicial ao Corinthians.

E sabemos que este não foi o único contrato que você assinou sem antes avaliar junto aos profissionais competentes se havia capacidade financeira necessária para tal.

Na data limite para o clube fazer o pagamento a Rojas, havia dinheiro em caixa.

Mas, você, Augusto, decidiu usar àquela receita para pagar uma multa ao Cuiabá por entender que o técnico Antônio Oliveira, necessariamente, precisa estar banco de reservas para comandar o time naquela semana. Essa foi a sua escolha. O recurso em caixa atenderia uma das duas demandas, e a decisão foi sua, Augusto.

Agora, você tenta jogar a culpa em mim ? como se eu fosse responsável por uma situação causada única e exclusivamente pela sua completa falta de capacidade administrativa.

Augusto, você ainda diz que reprovei contas das quais participei, no caso, referente ao período todo de 2024.

Mais uma vez, mente.

Até o momento em que estive lá, estávamos rigorosamente dentro do orçamento. Foi a sua gestão, depois da minha saída, que estourou em R$ 100 milhões a despesa operacional. É essa a verdade que você tenta esconder.

E, Augusto, eu não entreguei as contas? Vamos lá, né... Você, NUNCA entregou documentos solicitados a pelo CORI. De novo, você! Atribuição e responsabilidade suas.

Esta é, possivelmente, a semana mais triste da história do Corinthians.

E, ao invés de atacar quem fiscaliza, Augusto, você deveria pedir o boné.

Porque, não sou eu quem está respondendo inquérito policial. É você, com seus amigos, também indiciados.

Não vou me calar. Não tenho rabo preso. Não tenho medo da verdade.

Quem deveria ter é você.

Que o seu próximo movimento seja o pedido para sair, e não mais o de acusar corinthianos sérios e preocupados com nosso Sport Club Corinthians Paulista, como eu."