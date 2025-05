Escalação: Palmeiras faz treino tático e fecha preparação para pegar o Flamengo

Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo, pela décima rodada do Brasileirão. No Allianz Parque, as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo, em um confronto direto pela liderança da competição nacional.

Abel Ferreira, que não estará à beira do gramado por cumprir suspensão, comandou majoritariamente trabalhos táticos com ênfase em movimentações, posicionamento e situações de jogo. O elenco também praticou bolas paradas e disputou o tradicional recreativo. O comandante português, que foi expulso no último Choque-Rei, recebeu dois jogos de gancho, sendo que já cumpriu o primeiro, contra o Bragantino.

Para o duelo, o Palmeiras não deve ter à disposição Felipe Anderson (edema na coxa direita) e Bruno Rodrigues (transição física). O primeiro, alías, cumpriu um cronograma específico na parte interna do CT. Além deles, o colombiano Richard Ríos está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e, assim, também estará ausente. Lucas Evangelista, assim, deve ganhar uma chance no setor do meio campo do Alviverde.

Os meias Veiga e Allan, novamente, treinaram normalmente, após serem baixas contra o Ceará, na classificação pela Copa do Brasil. O camisa 23 foi baixa "de última hora" devido a uma lombalgia. Já o camisa 40 havia sido apenas preservado pela comissão técnica.

Desta forma, um provável 11 inicial do Palmeiras conta com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Estêvão; Maurício, Vitor Roque e Facundo Torres.







O duelo é direto entre líder e vice-líder da Série A. O Palmeiras ocupa o topo da tabela, com 22 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 18. Sendo assim, mesmo em caso de derrota para o Rubro-Negro neste domingo, o Verdão manterá a liderança da competição. No entanto, verá a diferença diminuir para apenas um ponto.