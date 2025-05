Escalação do Santos: Cleber Xavier faz mudança na defesa para visitar o Vitória

O Santos finalizou, neste sábado, a sua preparação para enfrentar o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier comandou um treino tático no Estádio Pituaçu, em Salvador (BA), e deve fazer apenas uma mudança na escalação.

Com Zé Ivaldo suspenso pelo acúmulo de cartões amarelo, João Basso deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. De resto, a tendência é que seja o mesmo time que empatou em 0 a 0 com o CRB, na última quarta-feira.

Ou seja, uma provável escalação é com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

Neymar deve começar no banco mais uma vez. O meia-atacante ainda está ganhando ritmo de jogo após ficar mais de um mês parado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Na eliminação na Copa do Brasil, o camisa 10 entrou aos 20 minutos do segundo tempo.

O zagueiro Gil (problemas pessoais), o lateral esquerdo Escobar (suspenso), o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) são desfalques.

No banco de reservas, a novidade será João Alencar. O zagueiro de 17 anos foi chamado para compor o elenco.

O duelo com o Vitória será neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos está na 19ª colocação da Série A, com cinco pontos. O Leão é o 16º, com nove.