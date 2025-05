Em Salvador, Neymar dá autógrafos e tira fotos com fãs na véspera de jogo do Santos

Neymar segue causando um alvoroço no Nordeste. Neste sábado, o meia-atacante foi tietado por torcedores em Salvador, onde o Santos encara o Vitória no domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O perfil oficial do site do craque postou um vídeo do camisa 10 tirando fotos e autografando camisetas no hotel em que a delegação alvinegra está hospedada.

No meio de semana, Neymar agitou torcedores em Maceió (AL). O Peixe enfrentou o CRB na última quinta-feira, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na saída do hotel para o estádio, fãs chegaram a derrubar uma grade de proteção ao verem o ídolo.

O jogo, que terminou com a vitória do Galo nos pênaltis, marcou o retorno do meia-atacante aos gramados após mais de um mês afastado por conta de uma lesão muscular. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo no Estádio Rei Pelé.

Agora, Neymar deve ganhar mais minutos diante do Vitória. O duelo será neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O Peixe está em 19º lugar, com cinco pontos. O Leão é o 16º, com nove.