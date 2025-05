De virada, São Paulo vence o Capivariano pelo Paulista sub-20

Em partida disputada neste sábado, o São Paulo venceu o Capivariano por 3 a 1, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20, em Cotia.

Com isso, o São Paulo conquista sua segunda vitória na competição, chega aos oito pontos e aparece na sétima posição do Grupo C. Já o Capivariano segue nove, na sexta posição.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, pela 12º rodada do Brasileiro, contra o Internacional, em Cotia. Já o Capivariano encara o Desportivo Brasil na sexta-feira, pela sexta rodada do Paulistão, em casa.

? Virada em Cotia! O São Paulo venceu o Capivariano por 3 a 1, de virada, neste sábado (24), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pelo Campeonato Paulista Sub-20. Matheus Menezes (2) e Paulinho marcaram para o Tricolor. O próximo jogo do Sub-20 é diante do Internacional, na... pic.twitter.com/EPShAyF9O5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 24, 2025

O jogo

O Capivariano abriu o placar com João Victor, aos 21 minutos do primeiro tempo, depois de erro na saída de bola do São Paulo. Aos 47, após pênalti cometido pelo goleiro Mayk, o time tricolor empatou com Paulinho.

O São Paulo voltou mais concentrado para e segundo tempo e conseguiu a virada com Matheus Menezes, aos 15 minutos, após troca de passes pelo lado direito do ataque.

O time da casa ampliou o placar aos 20 minutos da segunda etapa, novamente com Matheus Menezes, que aproveitou bola mal afastada pela defesa do Capivariano e concluiu de calcanhar, na saída do goleiro adversário.