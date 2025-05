Corinthians: Yuri Alberto deixa gramado carregado após empate em BH

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, saiu sem colocar o pé direito no chão após empate contra o Atlético-MG neste sábado.

O que aconteceu

O camisa 9 foi carregado sob apoio de companheiros de equipe na saída de campo, após final do jogo. O atleta entrou do banco de reservas no lugar de Héctor Hernández, aos 20 minutos do segundo tempo.

Dorival disse em coletiva que, em primeiro conversa com a equipe médica, ouviu a possibilidade de Yuri Alberto ter sofrido uma contratura - os exames tem previsão de serem realizados neste domingo, em momento que novas atualizações serão compartilhadas pelo clube.

O elenco comandado por Dorival Junior entrou em campo com time misto, quase inteiro de reservas. O confronto acabou empatado sem gols.