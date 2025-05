Corinthians terá volta de Matheuzinho e time misto contra o Atlético-MG; veja escalações

O Corinthians está escalado para enfrentar o Atlético-MG, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior terá o retorno de Matheuzinho para o duelo, e promoveu alterações nos três setores, mandando assim um time misto a campo.

Matheuzinho é a principal novidade na escalação do Corinthians. Recuperado de um edema na coxa direita, o lateral volta ao time titular após ter sido desfalque nos últimos dois jogos. O zagueiro Félix Torres vinha sendo improvisado na posição, e hoje começa no banco.

Na defesa, João Pedro Tchoca ganha oportunidade no lugar de André Ramalho, e Bidu substitui Angileri. O meio-campo, por sua vez, tem Ryan, José Martínez e Carrillo nas vagas de Maycon, Breno Bidon e Igor Coronado. Por fim, o ataque é totalmente alternativo, com Romero e Yuri Alberto dando lugar a Talles Magno e Héctor Hernández.

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez e André Carrillo; Talles Magno e Hector Hernández.

Novidades entre os relacionados, Memphis e Garro sequer aparecem no banco de reservas. Ambos estão em fase final de transição física. O Timão ainda tem o desfalque de Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

Do outro lado, o técnico Cuca foi obrigado a mudar a escalação em relação ao duelo contra o Maringá, no meio de semana. Com Cuello fora, Bernard assume a vaga no ataque. Já Hulk, que aparecia como dúvida nas prévias, vai para o jogo.

A escalação do Atlético-MG tem: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Rony e Hulk.

Além de Cuello, o Galo não terá a disposição os lesionados Guilherme Arena, Caio Maia e Cadu.

Atlético-MG e Corinthians duelam logo mais, às 21h (de Brasília) deste sábado, na Arena MRV.

O árbitro do confronto é o gaúcho Rafael Rodrigo Klein, que será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS). Daniel Nobre Bins (RS) ficará à cargo do VAR.