Corinthians pega o Atlético-MG às vésperas de votação do impeachment de Augusto Melo

Tentando focar somente nas quatro linhas, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG neste sábado, às 21h, na Arena MRV, pela décima rodada do Brasileirão. O time vem de três vitórias consecutivas e o técnico Dorival Júnior tenta blindar o elenco da crise administrativa enfrentada pelo clube, cujo presidente Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil.

O torcedor do Corinthians teve pouco tempo para comemorar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira. Um dia depois da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, a Polícia Civil decidiu pelo indiciamento de Augusto Melo e outras três pessoas no âmbito do caso Vai de Bet. O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) concluiu que a intermediária do acordo usou uma empresa fantasma para enviar R$ 1 milhão a uma empresa ligada ao PCC. O presidente nega qualquer envolvimento nas irregularidades do contrato.

Além da conclusão do inquérito policial, o Conselho Deliberativo do clube irá votar a destituição de Augusto Melo na segunda-feira. Assim, é possível que o dirigente esteja afastado quando o Corinthians voltar a campo na terça, quando a equipe entra em campo na Argentina para buscar a classificação ao mata-mata da Copa sul-americana.

O executivo de futebol Fabinho Soldado tem sido o responsável por aparar as arestas e blindar o elenco em meio à crise. Há uma preocupação para que as questões políticas não atrapalhem o trabalho de Dorival Júnior e os compromissos com os atletas.

Um alento para o torcedor é a possibilidade de o Corinthians contar com reforços caseiros para o duelo com o Atlético. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Matheuzinho vêm treinando sem limitações e podem ser relacionados para a viagem a Belo Horizonte.

Corinthians e Atlético estão colados na tabela de classificação. Os paulistas figuram na oitava colocação, e o time mineiro aparece logo atrás, em nono, ambos com 13 pontos. Comandada pelo técnico Cuca, a equipe atleticana está invicta há cinco partidas na competição nacional e vem de goleada por 4 a 0 sobre o Maringá na Copa do Brasil.

Corinthians e Atlético já se enfrentaram 113 vezes em toda a história. O confronto é equilibrado, com 43 vitórias dos paulistas, 40 dos mineiros e 30 empates.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Fausto Vera), Gustavo Scarpa e Cuello; Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).