Comissão técnica do Palmeiras vê identidade mantida mesmo com rodízio e se dá por satisfeita

A comissão técnica do Palmeiras, comandada por Abel Ferreira, tem promovido um importante rodízio em meio ao extenso calendário do futebol brasileiro. Na última quinta-feira, o Verdão que foi a campo teve seis mudanças em relação ao time que foi titular contra o Red Bull Bragantino, no último fim de semana.

As alterações começaram na linha de defesa, com Bruno Fuchs substituindo Murilo. No meio-campo, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Aníbal Moreno entraram nas vagas de Allan, Richard Ríos e Emi Martínez. Já no ataque, Vitor Roque deu lugar a Flaco López, e Maurício entrou no lugar de Facundo Torres.

Mesmo com o rodízio, os resultados do Palmeiras continuam sendo positivos. No meio de semana, por exemplo, ainda com as seis mudanças promovidas no 11 inicial, o Alviverde venceu o Ceará, por 3 a 0, no Allianz Parque, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Verdão vive grande momento e somou 14 triunfos nos últimos 15 jogos. Para além dos resultados, a comissão técnica de Abel Ferreira se dá por satisfeita por entender que a identidade do Palmeiras tem sido mantida mesmo em meio ao rodízio.

"Esse rodízio é feito porque os jogadores mostram no dia a dia que estão preparados. Estando preparados, mediante o que pretendemos para o jogo, fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que podemos mudar cinco ou seis jogadores e a equipe mantém a identidade. Para quem vê, para a comissão é sinal de orgulho e de trabalho", afirmou Vitor Castanheira, auxiliar de Abel, em coletiva na última quinta-feira.

O Palmeiras alcançou a marca de sete vitórias consecutivas na temporada (bateu Ceará 2x, Vasco, Cerro Porteño-PAR, São Paulo, Bolívar-BOL e Red Bull Bragantino). O que chama a atenção é que Abel Ferreira não repetiu escalações em nenhuma dessas partidas.

Entre escalações com alterações pontuais e times mais modificados, o Palmeiras foi capaz de manter a regularidade e conquistar resultados importantíssimos. O Verdão se classificou na Copa do Brasil, assumiu a liderança do Brasileirão e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O setor mais 'constante', ou seja, com menos trocas neste período, foi a defesa. Em cinco dos sete últimos triunfos, o setor defensivo alviverde foi composto por Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs. Com a grande quantidade de peças disponíveis, o meio-campo e o ataque tem tido maior rotatividade.

Com um elenco recheado, o Palmeiras retorna aos gramados neste domingo para enfrentar o Flamengo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que o técnico Abel Ferreira promova pelo menos uma mudança em relação ao time que entrou em campo contra o Ceará. Felipe Anderson teve constatado um edema na coxa direita e não deve ir a campo. Com isso, Facundo Torres ou Maurício podem ocupar a vaga.