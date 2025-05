Com time misto, Corinthians empata contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Corinthians segue sem vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, com um time misto, o Timão ficou apenas no empate sem gols contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada do torneio nacional.

Com o resultado, o Corinthians chegou ao quinto jogo sem vitória fora de casa no Brasileirão (três derrotas e dois empates) e perdeu a oportunidade de dormir no G6. O Alvinegro paulista chegou aos 14 pontos e aparece na oitava colocação. Do outro lado, o Atlético-MG alcançou os mesmos 14 pontos e figura em décimo lugar.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Corinthians encara o Huracán-ARG nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pelo Grupo C. Enquanto isso, o Atlético-MG recebe o Cienciano-PER na quinta-feira, também a partir das 21h30, na Arena MRV.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Vitória no domingo (1º), às 18h30, na Neo Química Arena. O Atlético-MG, por sua vez, pega o Ceará, no mesmo dia e horário, na Arena Castelão. Ambos os jogos são válidos pela 11ª rodada.

O jogo

Os primeiros 30 minutos de jogo foram bastante mornos na Arena MRV. O Corinthians teve mais a posse e trabalhou bastante a bola no campo de ataque, especialmente pelo lado esquerdo, mas criou pouco. O Atlético-MG, por sua vez, tentou sair em contra-ataques, mas não teve sucesso.

A primeira chance de gol do primeiro tempo foi do Corinthians, aos 33 minutos. José Martinez apareceu pelo lado direito e enfiou linda bola em profundidade para Talles Magno. O camisa 43 saiu cara a cara com Everson e invadiu a grande área, mas finalizou por cima do gol.

Aos 41 minutos, veio a primeira finalização do Atlético-MG. Em uma falha de comunicação da defesa do Corinthians, Matheus Bidu e Hugo se desentenderam e a bola sobrou com Hulk dentro da área. O camisa 7 chutou forte, mas não acertou o gol corintiano.

Já nos acréscimos da etapa inicial, o Corinthians voltou a criar. Carrillo cruzou na medida e Héctor Hernández apareceu dentro da área para cabecear para fora. Em sequência, o Atlético-MG respondeu com chute perigoso de Rony, mas Hugo Souza fez grande defesa e evitou o gol do Galo. Um minuto depois, Rony tentou novamente e cabeceou pela linha de fundo.

Com 15 minutos do segundo tempo, José Martínez tentou chute de fora da área pelo Corinthians, mas mandou longe do gol. Aos 22 minutos, foi a vez do Atlético-MG voltar a assustar em cobrança de falta direta de Hulk, que passou perto do travessão do gol defendido por Hugo Souza.

Aos 23 minutos, o Atlético-MG quase abriu o placar na Arena MRV. Natanael recebeu bom lançamento dentro da área, foi à linha de fundo e cruzou para trás. Cacá se enrolou com a bola na tentativa de corte e quase mandou para o fundo do gol, mas se recuperou. No fim do lance, Hugo Souza ficou com ela.

Com 42 minutos, Gustavo Scarpa obrigou Hugo Souza a fazer nova grande defesa. O meia cobrou falta direto para o gol e o goleiro do Corinthians foi buscar.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 0 X 0 CORINTHIANS

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 24 de maio de 2025, sabádo



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Lyanco, Rubens e Cuca (Atlético-MG) / Cacá, João Pedro Tchoca, Ryan e Romero (Corinthians)



Cartões vermelhos: nenhum

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (João Marcelo), Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Scarpa e Bernard (Igor Gomes); Rony (Júnior Santos) e Hulk.



Técnico: Cuca

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez (Charles) e André Carrillo (Breno Bidon); Talles Magno (Romero) e Hector Hernández (Yuri Alberto).



Técnico: Dorival Júnior