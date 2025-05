Com gol no final, Ponte Preta bate o Náutico e se firma na liderança da Série C

A Ponte Preta bateu o Náutico neste sábado, por 1 a 0, fora de casa. O confronto, válido pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, teve um jogador expulso para cada lado. Everton Brito marcou no final para dar a vitória ao time de Campinas no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Líder da competição com 16 pontos, a Ponte garantiu a ponta da tabela por mais uma rodada e abriu quatro pontos de vantagem sobre o Caxias, segundo colocado.

A derrota não altera a posição do Náutico. A equipe pernambucana ocupa o 10º lugar, com oito pontos.

As próximas partidas das equipes também serão pela Terceira Divisão do Brasileiro. A Ponte Preta recebe o Ypiranga no Moisés Lucarelli, no dia 2 de junho, às 19h30 (de Brasília). No mesmo horário, o Náutico visita o ABC no Frasqueirão, no próximo sábado.

O gol do jogo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Leo Oliveira acertou o tornozelo de Arnaldo com um carrinho, no meio de campo, e recebeu um cartão vermelho direto, para deixar a Ponte Preta com um a menos.

Já na segunda etapa, o atacante Joãozinho arrancou sozinho em direção à meta do Náutico. O goleiro Muriel trombou com o jogador e cometeu falta. Por ser o último homem, o arqueiro também acabou expulso.

O gol da Ponte veio apenas aos 40 minutos do segundo tempo, quando Luiz Felipe enfiou dentro da área para Everton Brito, que bateu cruzado para garantir os três pontos para a equipe paulista.

