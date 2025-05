Com apenas uma derrota, São Paulo defende ótimo retrospecto contra o Mirassol; veja

O São Paulo enfrenta, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, o Mirassol, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista tem como trunfo para vencer o Leão o ótimo retrospecto no confronto, já que, em toda a história, saiu derrotado apenas uma vez.

No total, São Paulo e Mirassol se enfrentaram em 15 ocasiões, com dez vitórias do Tricolor, quatro empates e apenas uma vitória do time do interior paulista. Isso resulta em um aproveitamento de 75,5% a favor do time do Morumbis.

Com todos os confrontos validos pelo Campeonato Paulista, a única vitória do Mirassol neste embate aconteceu em 29 de julho de 2020, pelas quartas do estadual daquele ano, afetado pela pandemia do coronavirus. Na ocasião, no Morumbis, o Leão venceu por 3 a 2, com gols de Zé Roberto (2) e Daniel Borges. Pablo e Vitor Bueno marcaram para os donos da casa.

Em 2021, o São Paulo revidou, vencendo o Mirassol, por 4 a 0, no Morumbis, pela semifinal. Os tentos foram marcados por Arboleda, Gabriel Sara, Luciano e Pablo.

O triunfo mais recente do São Paulo foi no Paulistão desta temporada. O time de Luis Zubeldía goleou o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis, pela sétima rodada do Grupo A. André Silva, Enzo Díaz, Oscar e Calleri deixaram para o Tricolor, enquanto o gol do Leão foi anotado por Gabriel.

O jogo deste sábado, portanto, é o primeiro entre os times no Campeonato Brasileiro. O Tricolor está em 11º lugar, com 12 pontos em nove jogos e vem embalado após vencer o Náutico pela Copa do Brasil e o Grêmio no Brasileirão. O time, assim, invicto em casa no torneio, busca uma sequência de vitórias para embalar na tabela.

O Mirassol, por sua vez, está na 12ª posição, com 11 pontos. Na última rodada empatou com o Internacional (1×1) e quer seguir pontuando para se afastar cada vez mais do Z4 em sua estreia no Brasileirão. O Leão, que tem Reinaldo em seu elenco, conta um time ofensivo, mas ainda não venceu fora de casa nesta temporada.