Auxiliar do São Paulo culpa 'acúmulo de jogos' e cansaço por derrota

Maxi Cuberas foi o comandante do São Paulo na derrota do Tricolor por 2 a 0 para o Mirassol, no Morumbis. Em coletiva pós-jogo, o auxiliar culpou, principalmente, o acúmulo de partidas recentes do São Paulo pelo baixo desempenho do time neste sábado.

Ele substituiu Zubeldía, suspenso no Brasileirão.

O que Cuberas disse

Hoje, a equipe fez uma partida ruim, não nos encontramos em nenhum momento. Não conseguimos trabalhar a bola como gostamos. Obviamente a equipe sentiu o acúmulo de partidas nos últimos dias Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo

Para Maxi, o calendário apertado tem afetado o ritmo de jogo do Tricolor. O auxiliar acredita que o acúmulo de partidas deixa os jogadores cansados, o que por sua vez atrapalha o desempenho tático do time.

A equipe sentiu o acúmulo de partidas e a ausência de jogadores. A equipe sentiu o cansaço. Não tivemos um bom nível físico para fazer o que pretendíamos. Perdemos lucidez, perdemos inteligência tática. Os jogadores se cansam e passam a tomar decisões equivocadas na partida Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo

Maxi lamentou a ausência de jogadores que atuam nas pontas, como Ferreirinha e Lucas Moura. O auxiliar de Zubeldia ainda falou sobre a substituição de Oscar, que deixou o campo no início da segunda etapa.