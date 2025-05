Carrillo cita importância de 'baliza zero' do Corinthians e valoriza empate contra o Atlético-MG

Na noite deste sábado, com um time alternativo, o Corinthians só empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi bastante equilibrado. No primeiro tempo, por exemplo, o Timão teve duas grandes oportunidades de gol, desperdiçadas por Talles Magno e Héctor Hernández, assim como o Atlético-MG parou em grande defesa de Hugo Souza.

Além disso, o Corinthians chegou ao quarto jogo consecutivo sem sofrer gols na temporada. O empate em Belo Horizonte sem ser vazado, portanto, foi valorizado por Carrillo, titular no confronto deste sábado.

"Em princípio, viemos em busca dos três pontos. Sabíamos que seria um jogo muito complicado, mas se não dava para vencer, um empate também não é ruim. A missão sempre era os três pontos. Fizemos um primeiro tempo muito bom, criando grandes chances, mas não convertemos. Também é importante não tomar gols, não? Não saímos satisfeitos, mas saímos tranquilos", afirmou o peruano ao SporTV.

Mais uma vez, o técnico Dorival Júnior mandou a campo um time recheado de mudanças nos três setores do campo, especialmente no meio-campo. Carrillo comentou sobre o rodízio promovido pelo treinador e destacou a importância dele para preservar a integridade física dos jogadores.

"Acho que aí é mais mão do treinador, que está fazendo mudanças e montando escalações diferentes. Para todo mundo não ficar tão cansado, evitar riscos de lesões e tudo isso. Acho que estamos gerindo muito bem tudo isso", concluiu Carrillo.

Com o resultado deste sábado, o Corinthians chegou ao quinto jogo sem vitória fora de casa no Brasileirão (três derrotas e dois empates) e perdeu a oportunidade de dormir no G6. O Alvinegro paulista chegou aos 14 pontos e aparece na oitava colocação.

O Corinthians de Carrillo, agora, já vira a chave e joga a vida na Copa Sul-Americana. O Timão visita o Huracán-ARG nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela última rodada do Grupo C, e precisa vencer para garantir a vaga nos playoffs sem precisar de outros resultados.