Carlos Prates surge inconsolável após derrota para Ian Garry no UFC; veja

Carlos Prates comoveu fãs e membros da comunidade do MMA ao publicar, em seu canal no 'Youtube', um vídeo emocionante nos bastidores de sua última luta. Visivelmente abalado, o brasileiro aparece inconsolável ao comentar a derrota para Ian Machado Garry no UFC Kansas City, resultado que encerrou sua invencibilidade na organização (veja o vídeo abaixo ou clique aqui).

A gravação, feita logo após o combate, mostra o lutador lidando com o peso do insucesso em um momento decisivo de sua trajetória. Em meio à emoção, ele desabafa sobre a frustração com o desempenho e reconhece a responsabilidade pelo resultado.

"Foi mal, Criszinho . Perdi a briga", lamentou, sem conter os sentimentos.

Durante o momento delicado, o meio-médio (77 kg) recebeu o apoio de dois nomes importantes de sua equipe: Pablo Sucupira, líder da Fighting Nerds, e o treinador Flavio Álvaro. Ambos estiveram ao lado do atleta oferecendo suporte emocional e reforçando a ideia de que o revés não é individual, mas compartilhado por todo o time. A mensagem foi clara: é hora de aprender juntos com a sensação da derrota.

Próximo passo

Apesar do baque, Prates indicou que pretende seguir em frente e tirar lições da experiência. Ainda não há definição sobre seu retorno ao octógono, mas o episódio serve como lembrete de que os bastidores do MMA envolvem muito mais do que vitórias ou derrotas dentro do cage.

Carlos Prates publicou em seu canal o vídeo completo após a derrota para Ian Garry.

Prates: "Foi mal, perdi a briga."

Sucupira respondeu: "Quando a gente ganha, não é só você que vence. E quando perde, o time perde junto."

? via Carlos Prates no YouTube pic.twitter.com/mn6fiqe6qB

- Central do MMA (@acentraldomma) May 23, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok