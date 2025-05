Carlo Ancelotti dá adeus ao Real Madrid com homenagens e vitória sobre a Real Sociedad

"Gracias, Carletto". A enorme faixa de agradecimento com a imagem do técnico Carlo Ancelotti estendida no estádio Santiago Bernabéu anunciava o clima de despedida que tomou conta da partida entre Real Madrid e Real Sociedad, neste sábado, na última rodada do Campeonato Espanhol, vencida pelo time da casa por 2 a 0, gols de Mbappé.

O técnico Carlo Ancelotti recebeu homenagens da torcida e do clube em sua última partida pelo clube da capital espanhola antes de assumir a seleção brasileira. O italiano será apresentado pela CBF como novo técnico da equipe verde e amarela nesta segunda-feira.

Afinal, apesar da temporada abaixo das expectativas, Ancelotti conquistou tudo o que podia no comando do Real Madrid. Desde 2021, em sua segunda passagem, foram dois títulos da Liga dos Campeões, dois Espanhóis, uma Copa do Rei, além do Mundial de Clubes.

Na despedida, Ancelotti mandou a campo uma equipe modificada, sem brasileiros entre os titulares - Vinícius Júnior foi acionado no segundo tempo. Outros atletas marcantes no clube, os experientes Luka Modric e Lucas Vázquez, também deram adeus à torcida com um lugar entre os titulares.

Com Mbappé e Brahím Díaz no ataque, o time da casa impôs seu jogo desde os minutos iniciais. Logo aos 6 minutos, o francês exigiu boa defesa do goleiro Marrero. Aos 12, finalizou por cima do travessão. Aos 35, novamente Marrero impediu o tento do camisa 9.

Em busca da Chuteira de Ouro europeia, como principal goleador da temporada, Mbappé conseguiu o sonhado gol que lhe deixou perto do prêmio aos 38 minutos. Marrero defendeu a cobrança do francês no canto esquerdo, mas o próprio camisa 9 aproveitou o rebote do goleiro e colocou o Real Madrid à frente no placar. Com o tento, Mbappé isolou na artilharia do Espanhol, com 30 gols.

Apesar de pouco inspirado, o Real Madrid controlava o jogo. Vinícius Júnior foi acionado no início do segundo tempo, na vaga de Brahím Díaz, lesionado. A entrada do brasileiro deu melhorou a movimentação na frente e deu novo ânimo à equipe, principalmente a Mbappé, que aproveitava as tabelinhas para buscar seu segundo gol.

Após Lucas Vázquez ser ovacionado pela torcida, o francês recebeu boa enfiada de Vini Júnior bateu de primeira para ampliar a vantagem merengue. Modric, que ainda disputará o Mundial de Clubes, também foi substituído sob aplausos e lágrimas antes do apito final. Àquela altura, o placar era o que menos importava para os emocionados torcedores madridistas.