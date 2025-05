Calderano protagoniza rali espetacular na final do Mundial

Hugo Calderano protagonizou um ponto histórico na semifinal do Mundial de Tênis de Mesa ao vencer um rali surpreendente contra o chinês Liang Jingkun. O lance, marcado por trocas rápidas e grande técnica, surpreendeu o público em Doha.

Olha esse lance do Hugo Calderano 😮 pic.twitter.com/af9ArX29jy -- Marcos Castro (@marcoscastro) May 24, 2025

O que aconteceu

Hugo Calderano fez história neste sábado (24) ao se classificar para a final do Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, no Catar. Em uma partida emocionante, o brasileiro derrotou o chinês Liang Jingkun por 4 sets a 3 e se tornou o primeiro atleta nascido fora da Ásia ou da Europa a alcançar a decisão do torneio.

O feito já garante ao Brasil uma medalha inédita na competição, já que não há disputa de terceiro lugar no Mundial. O adversário de Calderano na grande final, marcada para este domingo (25), será o chinês Wang Chuqin, número 2 do ranking mundial - e que foi eliminado pelo próprio brasileiro na semifinal da Copa do Mundo, conquistada por ele em abril.