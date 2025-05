Belal Muhammad define alvo e data para retorno após perder título do UFC

No último dia 10 de maio, Belal Muhammad viu seu reinado na divisão dos meio-médios (77 kg) chegar ao fim, ao ser derrotado pelo australiano Jack Della Maddalena, por pontos, na luta principal do UFC 315, no Canadá. Apesar de terem passado apenas duas semanas, o americano de ascendência palestina já tem em mente um alvo e uma data definidos para o seu retorno ao octógono, agora como ex-campeão.

Em recente episódio do programa 'Remember The Show', Belal descartou ter pressa para competir novamente e deixou claro que, apesar de já ter voltado a treinar, vai respeitar o tempo necessário para se recuperar completamente - seja fisicamente ou mentalmente. Isso não quer dizer que Muhammad não tenha planos para o seu futuro já traçados.

Inclusive, o americano de ascendência palestina deixou o mistério de lado e afirmou que o também ex-campeão Kamaru Usman é o seu principal alvo neste momento, caso o nigeriano saia com a vitória sobre Joaquin Buckley no combate marcado para o dia 14 de junho, no UFC Atlanta. No melhor dos cenários para Belal, os dois resolveriam suas desavenças em outubro.

"Eu vou ser o cara que conquista o cinturão de novo. Estou a uma luta de conquistar o cinturão. Quando eu olho para o cenário da divisão, quando penso em quem poderia ser (meu próximo adversário), obviamente, eu acho que vai ser o Kamaru, se ele passar pelo Buckley. Você tem Ian Garry, você tem (Sean) Brady, até o Buckley, se ele vencer. Se eles fizerem Jack (Della Maddalena) vs Islam (Makhachev), o próximo (desafiante) vai ter que vencer uma (luta). Para mim, o mês dos sonhos seria outubro. Mas não tão longe quanto Abu Dhabi", declarou Belal.

Desafetos

A rixa entre Belal Muhammad e Kamaru Usman teve início com uma simples troca de provocações entre os dois rivais de divisão. Porém, o clima de rivalidade esquentou de vez no ano passado, quando os dois se estranharam durante as gravações de um episódio do podcast 'Pound 4 Pound' - apresentado pelo nigeriano e por Henry Cejudo.

Segundo os relatos, na ocasião, Belal e Usman chegaram às vias de fato, mas foram separados com a ajuda da produção do podcast e de Cejudo. Desde então, a expectativa por uma possível disputa entre os desafetos dentro do octógono tem aumentado dentro da comunidade do MMA.

