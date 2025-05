Avaí vence a rival Chapecoense por 2 a 1 e entra no G-4 da Série B do Brasileiro

Depois de três rodadas, o Avaí voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e, ainda por cima, sobre a rival Chapecoense. Os catarinenses se enfrentaram, neste sábado, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela nona rodada. Após um primeiro tempo monótono, os gols saíram no segundo tempo e o time da casa levou a melhor, ganhando por 2 a 1.

O Avaí saltou para a quarta posição, com 16 pontos, enquanto a Chapecoense permaneceu com 13, por enquanto, em oitavo, depois de perder uma série de três jogos invicta.

No primeiro tempo, o Avaí tentou tomar as iniciativas ofensivas, porém, não conseguiu penetrar no bom bloqueio defensivo armado pela Chapecoense. A saída foi arriscar os chutes de longe, no entanto, todos sem pontaria. O visitante limitou-se a defender, não acertando nenhum chute no gol adversário.

A história mudou no segundo tempo. O primeiro gol saiu aos dois minutos do segundo tempo, quando a defesa fez um recuo de bola e o goleiro Léo Vieira parecia tranquilo na pequena área controlando a bola com os pés. Mas ele não percebeu a chegada do atacante Cléber que fez o bloqueio no chute do goleiro e marcou: 1 a 0.

Depois disso, o Avaí ganhou confiança, fez uma pressão e poderia até ter ampliado o placar. A Chapecoense, porém, não desistiu e ganhou força com algumas substituições feitas pelo técnico interino Emerson Nunes. Ele ocupou o lugar de Gilmar dal Pozzo, vetado com uma doença intestinal.

O empate saiu aos 29 minutos. A defesa tentou aliviar dentro da área, mas a bola esbarrou nas costas de Giovanni Augusto e sobrou na linha de fundo para Maílson. Ele deu um toque para trás e Ítalo entrou de frente pra finalizar para as redes: 1 a 1.

Mas o Avaí voltou a pressionar e conseguiu o segundo gol numa troca de passes rápida pelo lado direito. Marcos Vinícius fez o cruzamento rasteiro e Hygor esticou o pé para desviar para as redes. Com a vantagem e com o campo pesado devido a chuva, o Avaí tratou de se defender e segurar a importante vitória.

Pela 10ª rodada, o Avaí vai enfrentar o Coritiba, dia 1º (domingo), no Estádio Couto Pereira, no Paraná. A Chapecoense volta a atuar em casa, dia 2, diante do Amazonas.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 CHAPECOENSE

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrey; Zé Ricardo (Barreto), João Vitor (Thayllon), JP (Mendes)e Marquinhos Gabriel; Alef Manga (Hygor) e Cléber (Gaspar). Técnico: Jair Ventura

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo (Eduardo Doma) e João Paulo; Maílton, Bruno Matias (Jorge Jiménez), Rafael Cavalheira, Giovanni Augusto (Dentinho) e Walter Clar; Marcinho (Ítalo) e Getúlio (Maílson). Técnico: emerson Nunes (interino)

GOLS - Cléber, aos dois, Ítalo, aos 29, e Hygor, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ricardo e João Vítor (Avaí). Eduardo Doma e João Paulo (Chapecoense).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 132.800,00.

PÚBLICO - 4.998 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).