Avaí e Chapecoense fazem clássico por G-4 e Athletico busca reagir na Série

De olho no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e Chapecoense fazem o clássico catarinense neste sábado, quando três jogos dão sequência à nona rodada. Além disso, o Athletico-PR busca reação em jogo que marca a estreia do técnico Odair Hellmann, e o Remo, único ainda invicto, briga pelas primeiras colocações.

Avaí e Chapecoense fecham o dia, às 18h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Os dois têm 13 pontos, perto do G-4, mas chegam ao clássico em momentos diferentes.

O Avaí não vence há três jogos: perdeu para o Goiás, por 2 a 1, fora, empatou sem gols com o Atlético-GO, em casa, e ficou no 1 a 1 com a Ferroviária, fora. A motivação do time está no fator casa, condição em que ainda está invicto na competição, com duas vitórias e dois empates.

Já a Chapecoense não perde há três jogos, sendo duas vitórias, incluindo um clássico. Bateu Criciúma e Cuiabá, ambos por 2 a 1 em casa, e empatou com o Athletico, por 1 a 1, fora. Em quatro jogos como visitante, soma uma vitória, um empate e duas derrotas.

Rebaixado ano passado e tido como um dos favoritos ao acesso, o Athletico ainda não engrenou. Com apenas dez pontos, em 13º lugar, o clube demitiu o técnico Maurício Barbieri e acertou a contratação de Odair Hellmann, ex-Inter, Fluminense e Santos. Seu primeiro desafio será o Athletic-MG, às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Não vence há quatro jogos, sendo um empate e três derrotas, a última diante do Vila Nova, por 2 a 1, fora. Como mandante, venceu as duas primeiras, mas depois foi goleado pelo Botafogo-SP, por 4 a 1, e empatou com a Chapecoense, por 1 a 1. Adversário da rodada, o Athletic tem seis pontos, em 15º, e vem de derrota para o Novorizontino, por 2 a 0, em casa.

Terceiro colocado com 16 pontos, o Remo também entra em campo para receber o Volta Redonda no Mangueirão, em Belém (PA), às 18h. O time paraense tem quatro vitórias e quatro empates até agora. Jogando diante de sua torcida, segue 100%, com quatro vitórias e sem sofrer gols: América-MG, por 2 a 0, Coritiba e Amazonas, ambos por 1 a 0, e Vila Nova, novamente por 2 a 0.

Já o Volta Redonda abre a zona de rebaixamento (Z-4), em 17º lugar, com seis pontos. Entretanto, chega em momento de recuperação, já que conquistou cinco pontos nas últimas três rodadas, mas ainda busca sua primeira vitória como visitante.

A rodada seguirá com dois jogos no domingo, três na segunda-feira e um na terça-feira. Entre os paulistas, o Novorizontino joga no domingo e o Botafogo na segunda, dia que também terá pela frente o Vila Nova, que briga pela liderança.

Confira os jogos da 9ª rodada:

SÁBADO

16h

Athletico x Athletic-MG

18h

Remo x Volta Redonda

18h30

Avaí x Chapecoense

DOMINGO

16h

Novorizontino x Paysandu

18h30

Amazonas x Operário-PR

SEGUNDA-FEIRA

19h

Criciúma x Coritiba

20h

Botafogo x CRB

21h

Cuiabá x Vila Nova

TERÇA-FEIRA

19h30

América-MG x Atlético-GO