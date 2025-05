Avaí bate Chapecoense e pode terminar a rodada no G4 da Série B

O Avaí levou a melhor no clássico catarinense disputado neste sábado. A equipe venceu a Chapecoense por 2 a 1, pela nona rodada da Série B do Brasileirão. Cléber e Hygor anotaram os gols dos mandantes no Estádio da Ressacada e Italo diminuiu.

Com o triunfo, o Avaí chega aos 16 pontos e alcança o quarto lugar, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. A Chapecoense, por sua vez, fica com os mesmos 13 pontos, na oitava posição.

As próximas partidas das equipes também serão válidas pela Série B. O Avaí visita o Coritiba às 16h (de Brasília) do próximo sábado. Já a Chapecoense recebe o Amazonas às 19h da outra segunda-feira.

Os gols do jogo

Em falha do goleiro Léo, aos três minutos da etapa complementar, Cléber dividiu com o arqueiro dentro da pequena área e conseguiu desviar a bola para colocar o Avaí em vantagem.

Aos 29 minutos do segundo tempo, Maílson recebeu pelo alto dentro da área e, na saída do goleiro Bohn, tocou para trás. Italo chegou na bola e finalizou para deixar tudo igual.

Dez minutos depois, Barreto dominou pelo lado direito da área e cruzou rasteiro na segunda trave. Hygor finalizou e garantiu a vitória para o Avaí.