Augusto Melo pede expulsão de ex-diretor Rozalah Santoro do Corinthians

Augusto Melo, presidente do Corinthians, enviou um ofício à Comissão de Ética do clube paulista pedindo que o ex-diretor financeiro Rozallah Santoro seja expulso do quadro de sócios do Corinthians, onde atualmente é conselheiro.

A falta de pagamento de um acordo com Matias Rojas seria o principal motivo para a expulsão de Rozallah. O ex-diretor financeiro se defende dizendo que o imbróglio foi causado pelo próprio Augusto Melo.

O que aconteceu

O ofício assinado por Augusto Melo pedindo a expulsão de Rozallah é datado de 15 de maio. O documento contém uma lista de motivos passíveis de punição, como reprovação de contas no período em que ele foi diretor e descumprimento de obrigações.

O principal motivo apontado por Melo seria o não pagamento de R$ 1,7 milhão em um acordo com o jogador Matias Rojas. Rozallah afirma que não havia dinheiro em caixa para o pagamento do acordo, em meados de fevereiro de 2024. Augusto Melo, no entanto, afirma que havia mais de R$ 3 milhões em caixa na ocasião, e o acordo poderia ter sido resolvido.

O ofício ainda destaca que a falta do pagamento resultou na rescisão unilateral por parte do jogador argentino, causando um prejuízo de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões).

Rozallah responde

O ex-diretor financeiro respondeu ao UOL sobre as denúncias de Augusto Melo. Rozallah mandou um recado diretamente ao presidente corintiano.

Augusto Melo, para variar, mente. E eu quero dizer aqui, com toda clareza: não meça os outros pela sua régua, Augusto. Você é o presidente que foi indiciado. Você é o presidente que teve as contas reprovadas. Você é quem arrastou o Corinthians para as páginas policiais. Rozallah Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians

Rozallah afirma que o contrato de Rojas, assinado por Melo, continha "uma cláusula muito prejudicial ao Corinthians". A cláusula estipulava que, em caso de atraso de pagamentos, o jogador poderia sair de graça do clube.

Sabemos que não foi o único que você fez sem antes avaliar se tinha capacidade financeira necessária para tal. No dia em que vencia o pagamento do Rojas, haveria dinheiro em caixa. Mas você decidiu usar esse recurso para pagar a multa do Cuiabá, porque queria o António Oliveira no banco. Essa foi a sua escolha. Rozallah Santoro

O ex-diretor financeiro do Corinthians finaliza dizendo que estes problemas foram causados pela "completa falta de capacidade administrativa" de Augusto Melo. "Foi a sua gestão, depois da minha saída, que estourou em R$ 100 milhões a despesa operacional. É essa a verdade que você tenta esconder", diz Rozallah.