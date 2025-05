Hugo faz milagres, e Corinthians misto segura empate com Atlético-MG em BH

Com Hugo salvador, Atlético-MG e Corinthians empataram neste sábado por 0 a 0, em confronto pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com o empate, as duas equipes chegaram a 14 pontos. O Timão é o 8º colocado, enquanto o Galo é o 10º.

Em duas oportunidades de ouro, o paredão do Timão salvou o Corinthians da derrota. Na primeira oportunidade, tirou ótima finalização cara a cara com Rony, enquanto na segunda evitou golaço de falta de Gustavo Scarpa.

As equipes voltam a campo nesta semana pela Sul-Americana: o Corinthians vai à Argentina para enfrentar o Huracán na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Dois dias depois, na quinta-feira, o Atlético recebe o Cienciano, no mesmo horário.

Como foi o jogo

O Corinthians começou bem a primeira etapa, mas sofreu dois ataques perigosos na reta final. Ao longo dos 45 minutos iniciais, o alvinegro paulista dominou o campo de ataque e criou as melhores chances da partida, com uma grande chance perdida por Talles Magno. Pelo lado do Galo, acabou não conseguindo abrir o placar com duas oportunidades quase seguidas.

O Galo voltou melhor para a segunda etapa, mas não tirou o zero do placar. O confronto terminou empatado sem gols, com segundo tempo marcado por poucas chances e mais uma grande defesa de Hugo, após milagre no primeiro tempo.

Destaques

Talles Magno perdeu gol inacreditável. O atacante recebeu lindo passe de Carrillo, saiu cara a cara com Everson e chutou por cima do gol do Galo, desperdiçando a melhor oportunidade da primeira etapa para o Corinthians.

Defesa do Corinthians bobeia, e Hulk quase abre o placar. O lateral Bidu tentou recuar para Hugo de cabeça, e a bola espirrou dentro da grande área. A posse sobrou com o camisa 7, que chutou forte e direto para fora.

Héctor cabeceou para fora em boa chance. Em cruzamento de Carrillo, o centroavante foi acionado, mas acabou finalizando de cabeça pelo lado direito do gol de Everson.

Hugo salvou o Corinthians! Rony, de frente com o goleiro do Timão, finalizou bem, mas o paredão caiu muito rápido e evitou o tento dos donos da casa.

Hugo de novo! Em cobrança de falta forte de Scarpa, na reta final do segundo tempo, o goleiro do Corinthians voou e espalmou para tirar a finalização do meia do Galo.

Ficha técnica

Atlético-MG 0 x 0 Corinthians

Competição: 10ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena MRV - Belo Horizonte-MG

Data e hora: 24 de maio de 2025, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau

VAR: Daniel Nobre Bins

Amarelos: Lyanco, Cuca (técnico) e Rubens (Atlético-MG); Cacá, Tchoca, Ryan e Romero (Corinthians)

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Patrick, Franco, Scarpa e Bernard; Hulk e Rony. Técnico: Cuca

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Tchoca, Cacá e Bidu; Raniele, Ryan, Martínez (Charles) e Carrillo; Talles e Héctor (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Junior