Athletico-PR supera Athletic na estreia de Odair Hellmann e volta a vencer pela Série B

Na estreia do técnico Odair Hellmann, o Athletico-PR venceu o Athletic por 1 a 0, neste sábado, na Ligga Arena, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória após uma série de quatro jogos de jejum no torneio (três derrotas e um empate), o Athletico-PR vai a 13 pontos e alcança a oitava posição na tabela, enquanto o Athletic permanece com seis, na 15ª colocação.

O Athletico-PR volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, contra o Operário, pela décima rodada da Série B. Já o Athletic recebe o Cuiabá no próximo sábado, às 20h30, no Independência.

Diante de sua torcida, o Athletico-PR começou o jogo pressionando, mas o primeiro tempo terminou sem gols. Aos 13 minutos da etapa complementar, após cruzamento de João Cruz pelo lado direito do ataque, Renan Peixoto marcou o gol da vitória.