Arrascaeta diz que Flamengo "precisa pontuar" contra o Palmeiras no Allianz

O Flamengo finalizou a preparação para o confronto contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. Os rubro-negros tentam diminuir a diferença para o rival na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Filipe Luís vai contar com força máxima. O treinador poupou vários titulares no meio de semana, na vitória de 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

Um dos jogadores que voltam é o meia Arrascaeta. O uruguaio, que é um dos artilheiros da Série A, projetou o duelo contra os paulistas.

"Flamengo e Palmeiras sempre estão disputando coisas importantes. É um jogo bonito de ver e de jogar. É um clássico. Um jogo que a gente precisa pontuar para encurtar porque eles estão no primeiro lugar", disse à FlaTV.

O Flamengo tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro, quatro a menos que o Palmeiras. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 16 horas (de Brasília).