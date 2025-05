Arminia x Stuttgart: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Alemanha

Neste sábado acontece a grande final da Copa da Alemanha. Arminia Bielefeld e Stuttgart se enfrentam no Estádio Olímpico de Berlim pela taça do torneio. A bola rola às 15h (de Brasília).

Onde Assistir

A decisão será transmitida pela ESPN 3 e pelo Disney+.

O Stuttgart chega à final após eliminar o RB Leipzig. A equipe luta pela sua quarta taça do torneio, que a faria empatar com o Nurnberg e com o FC Koln na sexta posição de maiores campeões da copa na história.

Já o Arminia briga pela sua primeira conquista do torneio. Atualmente na Terceira Divisão do Campeonato Alemão, o time superou o Bayer Leverkusen nas semifinais.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Arminia: Kersken; Grober, Schneider e Russo; Oppie, Hagmann, Schreck e Corboz; Worl, Sarenren-Bazee e Grodowski



Técnico: Michel Kniat

Stuttgart: Nubel; Jaquez, Chabot e Hendriks; Vagnoman, Karazor, Millot e Mittelstadt; Leweling, Undav e Woltemade



Técnico: Sebastian Hoeness

ARBITRAGEM



Christian Dingert será o árbitro na decisão, enquanto Benedikt Kempkes e Nikolai Kimmeyer ficam como auxiliares. Benjamin Brand estará responsável pelo VAR.