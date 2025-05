Após temporada fantástica, Mohamed Salah é eleito o melhor jogador da Premier League

A temporada de Mohamed Salah na Premier League foi simplesmente fantástica. Apesar de alguns momentos de instabilidade, o egípcio de 32 anos colecionou bons números na competição e foi eleito o melhor atleta do torneio. Com 33 jogos realizados, o atacante marcou 28 gols e deu 18 assistências nesta edição do Campeonato Inglês.

É a segunda vez que Mohamed Salah ganha este prêmio. Antes, na temporada 2017/2018, o egípcio venceu o prêmio após jogos brilhantes em seu ano de estreia.

Ele venceu a competição pelo prêmio de Jogador da Temporada dos colegas de equipe Ryan Gravenberch e Virgil van Dijk, bem como de Morgan Gibbs-White, Alexander Isak, Bryan Mbeumo, Declan Rice e Chris Wood, de outros times.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mohamed Salah (@mosalah)

Sequência do Liverpool

Ao todo, Salah, que chegou ao clube em 2017, disputou 400 jogos e marcou 233 gols com a camisa do Liverpool. Com o egípcio em campo, os Reds se preparam para enfrentar o Crystal Palace na última rodada do inglês. A partida neste domingo e começará às 12h (de Brasília).