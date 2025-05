Aos 44 anos, Fábio renova contrato com Fluminense até dezembro de 2026

O Fluminense anunciou neste sábado a renovação com o goleiro Fábio. O camisa 1 assinou novo contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2026.

O que aconteceu

O anúncio da renovação foi publicado pelo Flu em nota oficial e nas redes sociais. Fábio, de 44 anos, chegou ao Fluminense em 2022 e já faturou dois títulos estaduais, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana com a equipe carioca.

É mais um presente que Deus me concede, fazer parte dessa história que a gente vem escrevendo desde a minha chegada aqui no Fluminense. Estamos cada vez mais nos dedicando e melhorando para dar alegria ao nosso torcedor. Fábio, goleiro do Fluminense

O ÍDOLO FICA!



O goleiro Fábio renovou contrato com o #TimeDeGuerreiros até dezembro de 2026. Que honra! 🤝🇭🇺



-- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 25, 2025

Quero agradecer a Deus, que me concede saúde e por poder vestir essa camisa vitoriosa, fazer parte da família tricolor. Fábio, goleiro do Fluminense

O goleiro chegou a 216 partidas com a camisa do Fluminense neste sábado. O Flu venceu o Vasco de virada, por 2 a 1, no Maracanã.