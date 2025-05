Ancelotti se emociona em despedida do Real: 'uma honra fazer parte desta família'

Não faltou emoção no adeus do técnico Carlo Ancelotti ao Real Madrid. O treinador italiano se emocionou e levou às lágrimas os torcedores presentes no estádio Santiago Bernabéu após a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad. Nesta segunda-feira, ele assumirá o comando da seleção brasileira.

Com os olhos marejados, Ancelotti acompanhou a exibição de um vídeo nos telões do Santiago Bernabéu ao lado de seus jogadores, de 73 mil torcedores que permaneceram no estádio após a partida e de 165 mil fãs que assistiam às homenagens com exclusividade no canal oficial do clube no YouTube.

O técnico se recolheu ao fundo do banco de reservas ao menos duas vezes para secar as lágrimas com um lenço enquanto via momentos especiais ao lado de Cristiano Ronaldo, Modric e Vinícius Júnior, entre outros, e que lhe renderam 15 troféus em seis temporadas no clube da capital espanhola, incluindo três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e dois títulos nacionais.

"Não pensem que é fácil falar hoje. Foi uma honra, um prazer treinar este clube. Antes de mais nada, quero agradecer ao meu querido presidente, Florentino [Pérez]. Foi fantástico, obrigado por estes momentos", discursou o técnico no meio do campo, após ser ovacionado pelos presentes aos gritos de "Carletto".

"Foi extraordinário vivenciar isso com vocês, foi uma história inesquecível, porque ninguém pode esquecer os três gols do Karim (Benzema) contra o PSG, os dois do Rodrygo contra o City, nem a assistência do Luka (Modric). E ninguém pode esquecer os dois gols do Joselu. E eu também não posso esquecer todos os dias que passei aqui. E termino com o 'Hala Madrid' e nada mais. Amo muito a todos", acrescentou.

😢 Yo no estoy llorando, tú estás llorando... pic.twitter.com/oMMhdT3u9z -- Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025

O técnico também foi carregado pelos jogadores e jogado para o alto, assim como Luka Modric, que também recebeu homenagens na presença da família e do amigo e ex-companheiro Toni Kroos, após 13 anos e 28 títulos conquistados pelo Real Madrid. Lucas Vázquez, por sua vez, teve uma despedida bem mais discreta.

"Não podemos esquecer nada do que aconteceu, e saio com isso, com o carinho da torcida, o orgulho de ter comandado um grande clube por muito tempo. O Real Madrid é um lar, uma família. É o dia da maior emoção. Quando você ganha um título da Liga dos Campeões, você não sente esse tipo de emoção", comentou Ancelotti à Real Madrid TV.

"Chorar não é um problema. É normal chorar. Saio muito satisfeito. Foi uma honra, um prazer fazer parte desta família, escrever e entrar para a história deste clube. Isso foi o objetivo do primeiro dia, e eu o alcancei."