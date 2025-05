Alisson lamenta novo tropeço do São Paulo no Brasileirão: 'Não encaixou'

Alisson saiu de campo frustrado após a derrota do São Paulo para o Mirassol, neste sábado, por 2 a 0, em pleno Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o volante tricolor tentou justificar mais um tropeço do Tricolor na competição.

"Infelizmente, hoje foi uma noite que não encaixou o que pretendíamos fazer. Infelizmente, eles conseguiram ter mais posse de bola, colocar em prática o jogo deles. A gente entende a frustração da equipe, de todo mundo que esteve aqui hoje, mas é com trabalho que vamos fazer de tudo para somar no Brasileiro e conquistar nossos objetivos na temporada", disse Alisson ao Premiere.

Mesmo jogando em casa, diante de mais de 30 mil torcedores, o São Paulo não conseguiu se impor contra o Mirassol, vendo o adversário ter mais posse de bola no primeiro tempo e marcar presença constante no campo de ataque.

O time do interior paulista não se intimidou com o fato de estar jogando no Morumbis e tratou de competir de igual para igual com o adversário. No segundo tempo, o Mirassol foi premiado pela coragem indo às redes duas vezes, em uma delas fazendo prevalecer a "Lei do ex" com o gol de Reinaldo, de pênalti.

Com o resultado, o São Paulo pode terminar a rodada beirando a zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro pode ainda estar no início, mas não aceita desaforo. Por isso, o Tricolor terá de manter o alerta ligado e somar pontos na competição por pontos corridos para evitar qualquer problema maior no segundo semestre.