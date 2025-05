Yndiara Asp e Maria Lúcia avançam para finais do STU National em Florianópolis

Natural de Florianópolis (SC), Yndiara Asp, 27 anos, é uma das mais experientes skatistas brasileiras - até representou o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 na modalidade Park. Já Maria Lúcia Rocha, gaúcha de Canoas, 15 anos, é um dos jovens talentos da nova geração do Street.

Maturidade e juventude que, nesta sexta-feira, levaram ambas para suas respectivas finais do STU National em Florianópolis, com os melhores desempenhos do dia.

As semifinais do feminino, na verdade, estavam programadas para acontecer no sábado. Mas, por conta da meteorologia, que prevê chuva para boa parte do fim de semana na Ilha da Magia, a organização do STU, precavida, antecipou-as e conseguiu finalizá-las antes mesmo que o tempo fechasse de vez nesta sexta.

Skate Park

No Park, Yndi deu as cartas na pista que treina diariamente. Aliás, no Skatepark do Abraão, ela busca o bicampeonato, já que levou o título no ano passado.

"Costumo brincar que sou sócia dessa pista, já que treino aqui todos os dias. Acho que isso faz diferença a meu favor, sim. Sem falar que é uma pista muito boa, de qualidade, que proporciona nossa evolução. Foi construída por mão de obra especializada, por uma galera acostumada a construir pistas de skate. O formato mais largo, os obstáculos variados, dá para fazermos muitas coisas. Estou muito feliz de ter passado para mais uma final aqui", disse Yndi.

A primeira etapa foi concluída por ela com sucesso. Na terceira e última bateria da semifinal, Yndi conseguiu a maior nota do dia na segunda de suas três voltas de 45 segundos, um 70,46. As outras cinco skatistas na final programada para domingo são, pela ordem de desempenho, Fernanda Tonissi (70,05), Fernanda Galdino (68,97), Flávia Haraguchi (68,05), Helena Laurino (67,70) e Isadora Pacheco (60,40), outra "manezinha da Ilha".

Skate Street

Já no Street, o dia foi de Maria Lúcia, que vive temporada especial. Na primeira etapa do STU Pro Tour, a nova liga mundial genuinamente brasileira, que abriu o calendário 2025, a skatista deu um show e subiu ao pódio em terceiro lugar. Justamente em Porto Alegre, cidade vizinha a sua Canoas, levando o público local ao delírio. E quem a levou até a torcida para que pudesse ser reverenciada foi a campeã Rayssa Leal. Momento marcante para Maria.

"Pois é... O ano começou especial com aquele pódio em Porto Alegre. Jamais vou me esquecer daquele dia. Hoje, aqui em Floripa, procurei repetir um pouco do que fiz lá, apesar de a pista ser bem diferente, mais curta, com obstáculos diferentes. Fiz uma linha limpa e agora zera tudo para a final. Espero ter um bom desempenho novamente, talvez com coisas novas, para poder ter outro bom resultado", comentou Maria, que recebeu dos juízes a nota 77,15.

SEMIFINAL - RESULTADO PARK FEMININO

(as 6 classificadas para a final)

Bateria 1

1ª - Flávia Haraguchi - 68,05 (classificada)



2ª - Isadora Pacheco - 60,40 (classificada)



3ª - Alice Nassi - 55,00



4ª - Marina Lima - 36,77

Bateria 2

1ª - Fernanda Tonissi - 70,05 (classificada)



2ª - Fernanda Galdino - 68,97 (classificada)not



3ª - Lua Vicente - 62,67



4ª - Victoria Bassi - 60,50

Bateria 3

1ª - Yndiara Asp - 70,46 (classificada)



2ª - Helena Laurino - 67,70 (classificada)



3ª - Sofia Godoy - 66,30



4ª - Letícia Gonçalves - 64,83

SEMIFINAL - RESULTADO STREET FEMININO

(as 6 classificadas para a final)

Bateria 1

1ª - Pamela Rosa - 72,96 (classificada)



2ª - Maria Almeida - 64,66 (classificada)



3ª - Viviane Orlando - 48,59



4ª - Fernanda Galdino - 46,90

Bateria 2

1ª - Maria Lúcia - 77,15 (classificada)



2ª - Carla Karolina - 73,00 (classificada)



3ª - Duda Ribeiro - 70,72



4ª - Manuella Moretti - 63,79

Bateria 3

1ª - Rafaela Murbach - 70,67 (classificada)



2ª - Isabelly Ávila - 67,30 (classificada)



3ª - Duda Oliveira - 60,04



4ª - Gabi Mazetto - lesionada, não andou