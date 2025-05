Vini Jr se despede de Ancelotti no Real e avisa: 'Te espero no Brasil'

Vinicius Jr compartilhou uma carta aberta a Carlo Ancelotti após o Real Madrid oficializar a saída do treinador rumo à seleção brasileira.

O que aconteceu

Vini chamou Ancelotti de "o melhor" e agradeceu pelo apoio tanto dentro quanto fora de campo. O brasileiro destacou também os títulos conquistados ao lado do italiano, como a Liga dos Campeões.

Você me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em cada momento, dentro e fora do campo. [...] O que mais valorizo é a forma como me tratou, a humildade e a maneira como você tem trabalhado todos esses anos. Construímos [algo] além do futebol. Você sempre me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei. Vinicius Jr, no Instagram

O camisa 7 admitiu que "é difícil dizer adeus", mas está feliz pelo reencontro na seleção brasileira. Ancelotti se apresenta à Amarelinha na segunda-feira, quando também fará a convocação para os jogos contra Equador e Paraguai.