Ex-Flamengo fará 'final do bilhão' na Inglaterra e ganhou música da torcida

O final de semana traz jogos pesados, como Palmeiras x Flamengo, Fluminense x Vasco e Athletic Bilbao x Barcelona. Nenhum deles, no entanto, terá a importância financeira de Sheffield United x Sunderland, que será disputado amanhã e vale vaga na 1ª divisão inglesa — e Vini Souza, ex-Flamengo, é o único a representar o Brasil na decisão.

Jogo pesado (e valioso)

O duelo da 2ª divisão é classificado como o "mais valioso do mundo" pelas quantias envolvidas, que alcançam, além do acesso, cerca de 190 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão). Leeds United e Burnley, donos das duas melhores campanhas do torneio, já estão garantidos na elite.

Do total, 100 milhões de libras (R$ 764 milhões) são pagos apenas pela promoção, e outros 90 milhões de libras (R$ 688 milhões) se referem à disputa da Premier League — os valores são estimados diante de uma projeção que envolve, por exemplo, direitos de transmissão da próxima temporada.

Vini Souza é uma das esperanças de classificação do Sheffield, que caiu para a segundona na temporada passada. Ex-Flamengo, o jogador tem 25 anos e está no elenco desde 2023.

Titular do técnico Chris Wilder, o meio-campista se transformou em um dos pilares da equipe e ganhou até música da torcida. "Então vamos, Vini Souza, junte-se a nós na nossa festa", entoam os fãs durante alguns jogos do clube.

O brasileiro também recebeu o apelido de "Mister Consistência" pelo próprio Sheffield. O motivo? A regularidade. Só nesta temporada, por exemplo, ele atuou em quase 80% das 48 partidas do time.

Sempre me cuidei bastante, não somente quando estou treinando e trabalhando no clube, mas dentro de casa. O Sheffield nos oferece a melhor estrutura possível para trabalharmos. Também tenho o pessoal que trabalha comigo e que faz um complemento de todo esse ótimo trabalho que o clube oferece Vini Souza, ao UOL

Vini Souza tem contrato com os ingleses até o fim de junho de 2027. Ele deixou o Flamengo em há cinco temporadas, logo depois de subir aos profissionais, e já passou pelo futebol belga e espanhol.

O que mais ele falou?

Adaptação. "A principal dificuldade, talvez, é na questão de idioma, cultura e costumes. Não é fácil sair do Brasil jovem para trabalhar longe da família e dos amigos. Mas eu posso dizer que tive sorte porque sempre fui muito bem tratado em todos os clubes."

Importância de atuar em diferentes ligas. "Cada uma tem a sua particularidade. O mais importante para um atleta é entender que pode melhorar aonde quer que esteja. Sempre busquei aprender muito em cada uma e, hoje, me considero um jogador mais completo e uma pessoa mais madura."

Ponto forte do Sheffield. "No ano passado, quando a gente estava na Premier, uma das nossas maiores dificuldades era o fato de sermos um time mais reativo — marcando mais do que jogando. Nesta temporada, tivemos algumas mudanças no elenco e conseguimos impor mais o nosso ritmo,. Hoje, a a gente consegue ter mais a posse. Eu mesmo pude desempenhar melhor o meu papel, mais parecido com o que fazia no Flamengo."

Assiste a jogos do futebol brasileiro? "Por causa do fuso e da minha rotina, não consigo acompanhar como gostaria. Mas sempre que dá, eu vejo uns joguinhos, principalmente do Flamengo."

Seleção é possível? "Um dos meus principais objetivos é entrar no radar e poder representar o meu país. Mas isso é algo que não atrapalha o meu dia a dia. Pelo contrário: isso só me deixa ainda mais focado para dar o meu melhor todos os dias aqui. Se eu estiver performando bem, a oportunidade pode aparecer e eu tenho que estar preparado."