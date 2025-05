Veiga pode voltar contra o Flamengo, mas Palmeiras confirma outro desfalque

O Palmeiras pode contar com o retorno de Raphael Veiga contra o Flamengo, mas Felipe Anderson será desfalque de Abel Ferreira.

O que aconteceu

O Alviverde se reapresentou hoje na Academia de Futebol após a vitória contra o Ceará, no Allianz Parque, e Raphael Veiga treinou normalmente. O meia foi desfalque de última hora ontem com uma lombalgia.

Por outro lado, Felipe Anderson foi diagnosticado com um edema na coxa direita. O meia foi substituído com apenas 11 minutos do 1º tempo e passou por exames hoje, que não diagnosticaram uma lesão, mas apresentaram um edema. Ele cumpriu cronograma interno e será desfalque.

Allan treinou normalmente após ser preservado contra o Ceará, e Paulinho também fez cronograma interno. O atacante disputou 10 minutos no jogo de ontem.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Alviverde lidera a competição com 22 pontos, enquanto o Fla é vice-líder com 18.