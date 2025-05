Veiga e Allan treinam normalmente em reapresentação do Palmeiras para pegar o Flamengo

Não há descanso para o Palmeiras. Na manhã desta sexta-feira, após a classificação às oitavas da Copa do Brasil, o elenco alviverde se reapresentou com novidades na Academia de Futebol e abriu a preparação para a partida contra o Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro.

O treino do Verdão desta sexta-feira trouxe duas boas notícias. Desfalques na vitória sobre o Ceará, os meio-campistas Allan e Raphael Veiga treinaram normalmente e devem ser reforços para o confronto diante do Flamengo.

Veiga foi baixa "de última hora" no embate contra o Ceará devido a uma lombalgia. Já Allan havia sido apenas preservado pela comissão técnica.

Por outro lado, o atacante Paulinho, que ganhou minutos no segundo tempo, cumpriu cronograma interno - assim como Felipe Anderson, que teve constatado um edema na coxa direita.

Na Academia de Futebol, os jogadores que foram titulares na classificação da última quinta-feira fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. Enquanto isso, o restante do elenco foi a campo e realizou trabalhos técnicos em dimensões reduzidas sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

Para o duelo, o treinador não deve ter à disposição Felipe Anderson (edema na coxa direita) e Bruno Rodrigues (transição física). Além disso, o colombiano Richard Ríos está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e, assim, também estará ausente.

Situação no Brasileirão

O Palmeiras fecha a preparação para o duelo neste sábado. O Verdão recebe o Flamengo às 16h (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde vive grande fase e soma sete vitórias consecutivas na temporada. No Brasileirão, a equipe é líder, com 22 pontos, e manterá a ponta mesmo em caso de derrota para o Flamengo no domingo.