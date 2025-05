Uma contribuição para gol a cada 106min: os números de Neymar no Santos

Neymar chegou ontem ao décimo jogo com a camisa do Santos na temporada. De volta de lesão, ele começou no banco e entrou no segundo tempo diante do CRB, mas não evitou a eliminação da equipe santista na Copa do Brasil após disputa nos pênaltis. Com isso, os números de gols e assistências seguiram estacionados.

O que aconteceu

Uma contribuição para gol a cada 106 minutos. Desde que reestreou com a camisa alvinegra, em fevereiro, Neymar atuou por 641 minutos e tem três gols e três assistências.

Neymar tem 10 jogos com a camisa do Santos em 2025, sendo três saindo do banco de reservas. Esse número não chega até a metade do número de partidas do Peixe na temporada: 25.

Os três gols e três assistências de Neymar estão concentrados em apenas três jogos, todos pelo Paulistão.

Água Santa - 1 gol e 1 assistência Inter de Limeira - 1 gol e 2 assistências Red Bull Bragantino - 1 gol

Com o Peixe, Neymar venceu cinco jogos, empatou três e perdeu dois. As derrotas foram para Corinthians, no Paulistão, e Fluminense, pelo Brasileiro, quando saiu no intervalo, machucado.

Outros números de Neymar em 2025

20 chutes a gol (8 no alvo)

6 grandes chances criadas

18 dribles bem-sucedidos

82,3% de precisão nos passes

11 cruzamentos certos

2 cartões amarelos

1 jogo sem sofrer gol

Só mais três jogos pelo Peixe?

Neymar tem apenas mais um mês de contrato e três jogos oficiais garantidos. O vínculo do craque com o Peixe termina no dia 30 de junho, mas não terá mais compromissos devido à parada do calendário devido ao Super Mundial —que começa no próximo dia 14.

Ele ainda pode voltar a campo para enfrentar Vitória, Botafogo e Fortaleza. O jogo de sua possível despedida, caso não renove com o clube, será fora de casa, no Castelão.

Após a queda para o CRB, o astro afirmou que ainda não sabe qual será seu futuro e questionou o elenco em entrevista 'sincerona'. Ele entrou no segundo tempo, retornando após mais de um mês fora de ação, e disse que o time não pode depender apenas dele.