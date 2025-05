Ultimate anuncia Tatsuro Taira vs Amir Albazi como luta principal do UFC Vegas 108

Um confronto que promete movimentar a parte de cima da tabela de classificação dos pesos-moscas (57 kg) foi anunciado nesta sexta-feira (23) pelo Ultimate. Membros do top 5 do ranking da categoria, Tatsuro Taira e Amir Albazi medirão forças no dia 2 de agosto, no 'Apex', em Las Vegas (EUA). A disputa entre o japonês e o iraquiano servirá como a luta principal do UFC Vegas 108, conforme a própria organização sinalizou através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Albazi e Taira estão em momentos bastante similares no Ultimate. Após surgirem como grandes prospectos e chegarem até o topo da divisão invictos no UFC, o iraquiano e o japonês sofreram suas primeiras derrotas no octógono na última rodada - para, Brandon Moreno e Brandon Royval, respectivamente. Sendo assim, acima de tudo, a disputa vale um caminho para retornar à coluna das vitórias.

Pantoja de olho?

Mesmo vindo de derrotas, Tatsuro e Amir podem eventualmente conquistar um 'title shot' por conta do sucesso e soberania de Alexandre Pantoja. Afinal de contas, os dois são os únicos membros dentro do top 7 da categoria que ainda não foram enfrentados - e vencidos - pelo atual campeão. Desta forma, até pelo fator 'ineditismo', a japonês e o iraquiano podem se credenciar como próximos da fila caso vençam e convençam no UFC Vegas 108.

Cinturão em jogo no UFC 317

Para que possam pleitear uma eventual 'furada de fila', Taira e Albazi precisam torcer para que Pantoja defenda o cinturão de forma bem-sucedida mais uma vez. No 'co-main event' do UFC 317, o brasileiro encara Kai Kara-France pelo posto de campeão até 57 kg. O embate reforça o tradicional card da 'Semana Internacional da Luta', programado para o dia 28 de junho, também em Las Vegas.

