UFC Xangai! Ultimate anuncia retorno à China com evento em agosto

Portas em automático e fãs de MMA a bordo. O Ultimate fará uma viagem até o outro lado do mundo e desembarca em Xangai, para promover mais um de seus eventos. Nesta quinta-feira (22), através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o UFC anunciou seu retorno à China. A liga presidida por Dana White realizará um card 'Fight Night' no dia 23 de agosto, no Xangai Indoor Stadium.

Será a primeira vez em quase uma década que o UFC desembarca em Xangai. A última edição promovida na região foi em 2017, quando Michael Bisping foi nocauteado por Kelvin Gastelum na luta principal e acabou pendurando as luvas em seguida. Se levarmos em consideração o país inteiro, entretanto, o Ultimate fez uma visita mais recente à China. Em novembro passado, a liga realizou um evento em Macau, liderado pelo confronto entre Deiveson Figueiredo e Petr Yan.

"Xangai tem um significado especial para o UFC, porque sediou nosso primeiro evento na China Continental, em 2017, e também é a casa do nosso Instituto de Performance e sede na Ásia. Nossos atletas chineses estão mostrando no UFC que são uma força a ser reconhecida. E estamos animados para mostrar o talento deles na cidade em que tudo começou", declarou Kevin Chang, vice-presidente sênior do UFC na Ásia, em comunicado enviado à imprensa, segundo o site 'MMA Mania'.

Disputa de título?

Principal estrela do MMA chinês na atualidade, Zhang Weili já revelou que gostaria de defender o cinturão peso-palha (52 kg) em seu país natal. Provável adversária da campeã, Virna Jandiroba já abriu as portas para tal cenário. O grande impeditivo para que 'Magnum' entre em ação no UFC Xangai, entretanto, é a natureza do evento que, a princípio, não prevê disputas de título.

Raramente o Ultimate posiciona combates que colocam cinturões em jogo em shows 'Fight Nighs'. Tais confrontos entre campeões e desafiantes costumam ser promovidos nos cards numerados, com vendas de 'PPV'. Caso Weili realmente fique de fora do UFC Xangai, outros nomes de destaque no país ganham ainda mais força como candidatos a protagonistas: Song Yadong, Yan Xiaonan e Zhang Mingyang.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok