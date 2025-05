Treinador explica rompimento com Ilia Topuria antes do UFC 317

A notícia do fim da parceria entre Ilia Topuria e seus dois treinadores principais, Jorge e Agustín Climent, pegou a comunidade do MMA de surpresa. Principalmente quando se nota que falta pouco mais de um mês para o georgiano radicado na Espanha entrar em ação na luta principal do UFC 317, em Las Vegas (EUA), para disputar o cinturão peso-leve (70 kg) contra o brasileiro Charles Do Bronx. Mas, apesar de inusitado, o rompimento entre as partes parece ter ocorrido de forma amigável.

Em entrevista ao Submission Radio, Jorge Climent confirmou que ele e Agustín já não trabalham mais com os irmãos Ilia e Aleksandre Topuria, e explicou o que motivou a separação entre eles. De acordo com o profissional, a distância - devido à mudança do ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC de Alicante para Madrid - se tornou um impeditivo para que a parceria continuasse. Apesar disso, o treinador deixou claro que continua torcendo pelo sucesso de seu agora ex-pupilo.

"É verdade. Ele foi morar em Madrid, e eu tenho meu próprio projeto aqui com meu irmão (em Alicante). Ilia tem sua própria academia na casa dele e quer toda a energia nele. Não trabalhamos mais juntos. Você sente, sempre, isso não é bom para o sentimento afetivo, mas é a vida. Fomos com ele na jornada e agora ele cresceu, quer voar para longe. Temos orgulho de tudo que ele (conquistou). Claro, estamos um pouco tristes, mas quero que tudo continue indo bem na vida dele. Quero tudo de bom para ele e o irmão dele, e acho que eles querem o mesmo para nós. Não sei o que pode ser do futuro. Nós o amamos, amamos o irmão dele. Sabemos que ele vai vencer todo mundo que enfrentar porque ele é o melhor. Ele sempre vai ser como um filho nosso", declarou Climent.

Camp prejudicado?

Além de surpreender, a notícia, como era de se esperar, deixou os fãs do georgiano radicado na Espanha preocupados. O grande motivo por trás da preocupação se dá pelo fato de Ilia Topuria ter pela frente, no próximo dia 28 de junho, uma disputa pelo título vago dos pesos-leves do UFC, contra o brasileiro Charles Do Bronx. Resta saber se a mudança de comando técnico nos seus treinamentos vai impactar na sua preparação para o duelo contra o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' e, consequentemente, na sua busca pelo segundo cinturão em categorias diferentes no Ultimate.

