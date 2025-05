Técnico do Atlético de Madrid, Simeone projeta disputa do Mundial de Clubes e o compara à Copa

Nesta sexta-feira, o argentino Diego Simeone, lendário técnico do Atlético de Madrid, projetou a primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes e o comparou à Copa do Mundo, maior torneio de seleções do futebol.

"É o primeiro ano que vai ser realizado, com certeza todos nós temos a expectativa do que significa representar a Espanha e o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes, tentando fazer o nosso melhor. Vai ser uma competição muito parecida com a Copa do Mundo, não como uma seleção nacional, mas com idiossincrasias diferentes, um futebol diferente daquele jogado na América do Sul ou na Europa. Isso vai gerar atenção, diversão, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas a ver times de futebol em um Mundial de Clubes", declarou.

O torneio será composto por 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro clubes. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as oitavas de final do torneio. As chaves da primeira fase serão definidas através de um sorteio, que ainda não tem data para ocorrer.

Pablo Barrios renueva hasta 2030 ? pic.twitter.com/wqs9TcnQa0 ? Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2025

"Sabemos como é a parte inicial, onde competimos contra três rivais importantes. Esperamos chegar às oitavas de final e, a partir daí, o que acontece em uma Copa do Mundo e não o que acontece na Liga do Campeões, porque, obviamente, na Liga dos Campeões são dois jogos, aqui será apenas um, mais relacionado ao que é a Copa do Mundo e a quem estiver melhor posicionado naquele momento. Acredito que, com base na minha experiência jogando Copas do Mundo, isso está intimamente relacionado ao estado do grupo de jogadores e das equipes naquela época. Se você estiver indo bem durante esse período, há uma boa chance de atingir a meta que deseja", completou.

Além do Atlético de Madrid, o Real Madrid de Vini Jr. e companhia também representará a Espanha na competição. O Brasil é o país com o maior número de representantes, com quatro: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, todos campeões das últimas quatro edições de Libertadores.

O primeiro critério de desempate em caso de mesma pontuação na fase de grupos será o o confronto direto. Saldo de gols e número de tentos marcados são os outros critérios. No mata-mata, o empate será decidido na prorrogação e, caso a igualdade persista, na disputa de pênaltis. A final do Mundial será disputada no dia 13 de julho, no estádio MetLife, em Nova York.