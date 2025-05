Silêncio e indignação: Como elenco do Corinthians reagiu a Melo indiciado

Na Live do Corinthians, Samir Carvalho disse que o indiciamento de Augusto Melo, presidente do clube, teve uma repercussão negativa no elenco corintiano, que evitou comentar o caso durante o dia.

De acordo com o colunista, a reação do elenco influenciou na escolha de Augusto Melo de levar a coletiva sobre o assunto Vai de Bet para a Neo Química Arena. A princípio, a entrevista aconteceria no Centro de Treinamento do Corinthians.

O clima era de velório no CT Joaquim Grava, o Corinthians está trabalhando para o jogo contra o Atlético-MG. [...] Ninguém quis se manifestar sobre o assunto. Não foi muito tratado. Teve até uma espécie de pacto para que o assunto não fosse comentado, para que focassem no jogo contra o Atlético-MG. Também teve um alívio de alguns jogadores porque havia um temor de que o Augusto Melo levasse todo esse problema para o CT.

A coletiva foi anunciada no CT, às 15h, exatamente no horário do treino. Isso causou indignação e, depois, a coletiva foi transferida [para a Neo Química Arena]. Hoje pela manhã a assessoria do Augusto Melo alegou que o motivo foi que tinha muita gente.

Samir Carvalho

O caso Vai de Bet

Em março de 2024 o Corinthians fez dois depósitos de R$ 700 mil cada para empresas de Alex Cassundé — a Rede Social Media Design Ltda, que foi escolhida para intermediar o patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, que pertence ao empresário.

Segundo a polícia, a maior parte deste dinheiro passou por contas bancárias de três empresas de fachada e que estão em nome de "laranjas".

Após investigação de mais de um ano, a Polícia Civil de São Paulo indiciou quatro pessoas no Caso Vai de Bet na noite de ontem (22), incluindo o presidente do clube, Augusto Melo.

Indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso, Melo descartou renunciar à presidência do Corinthians.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à Live do Corinthians na íntegra