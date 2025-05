Seabra destaca dificuldade da partida e elogia atuação do RB Bragantino na goleada sobre o Criciúma

O Red Bull Bragantino goleou o Criciúma, na noite desta quinta-feira, por 6 a 0, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques. Fernando Seabra destacou a dificuldade da partida e elogiou a afetividade da equipe.

"O placar elástico reflete a competência, a criatividade e a eficácia que tivemos. Mas não reflete o grau de dificuldade do jogo. Foi um jogo muito difícil. O Criciúma colocou muitos problemas para a gente. Poderiam ter empatado o jogo no primeiro tempo e trouxeram diversas situações de invasão da nossa área. Exigiu de nós que, coletivamente, corrêssemos atrás de situações em que estávamos em desvantagem na jogada e para evitar situações claras de gol. Acho que é uma vitória que representa o mérito que tivemos enquanto equipe para passar por situações em que o adversário nos trouxe dificuldade e trazer respostas durante o jogo", disse Fernando Seabra em entrevista coletiva.

SEXTOU PRO BRAGA! 6?? O Massa Bruta goleia o Criciúma por 6 a 0 e avança na @CopaDoBrasilCBF! #RedBullBragantino pic.twitter.com/6anARxU0W1 ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 23, 2025

Depois da derrota do jogo de ida, por 1 a 0, o RB Bragantino precisava vencer em casa para avançar na competição. Ainda no primeiro tempo, o Massa Bruta marcou duas vezes de pênalti, com Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. O time da casa ampliou na etapa final, com mais dois gols de Lucas Barbosa e dois de Thiago Borbas.

Com o resultado, a equipe do técnico Fernando Seabra carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil com o placar agregado de 6 a 1.

"Durante o jogo, trouxemos respostas estratégicas e os jogadores foram capazes de fazer. Diferentes estruturas para defender e atacar. Foi um jogo em que, em função da vantagem ser revertida muito cedo, trouxe um ritmo acelerado nas mudanças estratégicas. Isso não é fácil para quem está dentro do campo. A equipe, como um todo, conseguiu encontrar essas respostas de uma forma relativamente rápida e satisfatória. Isso mostra um grau de evolução. O placar foi elástico porque não é normal ter tanta eficácia, mérito dos jogadores", avaliou o treinador.

O Red Bull Bragantino volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques. O Massa Bruta é o 4º colocado, com 17 pontos. A equipe gaúcha ocupa a 18ª posição, com oito pontos.