São Paulo x Mirassol: veja prováveis escalações e informações do jogo do Brasileirão

Em busca de manter a sequência de vitórias na temporada, o São Paulo recebe o Mirassol neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor está em 11º lugar, com 12 pontos em nove jogos e vem embalado após vencer o Náutico pela Copa do Brasil e o Grêmio no Brasileirão. O time, assim, invicto em casa no torneio, busca uma sequência de vitórias para embalar na tabela.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, cumpre suspensão, então o time será comandado pelo auxiliar Max Cuberas. Já Ferraresi, que estava suspenso, está à disposição. Outro atleta que volta a estar apto para entrar em campo é Henrique, que voltou a trabalhar sem restrições ao lado de seus companheiros. O atacante vinha se recuperando de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo

O clube paulista, porém, terá novamente uma série de desfalques importantes. Estão fora: Lucas (trauma no joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreira (lesão da fáscia plantar no pé esquerdo) e Marcos Antônio (lesão muscular na coxa esquerda). O jovem Lucca (entorse no tornozelo direito) e o zagueiro Ruan (dores no joelho direito) fecham a lista de desfalques.

O Mirassol, por sua vez, está na 12ª posição, com 11 pontos. Na última rodada empatou com o Internacional (1×1) e quer seguir pontuando para se afastar cada vez mais do Z4 em sua estreia no Brasileirão. O Leão, que tem Reinaldo em seu elenco, conta um time ofensivo, mas ainda não venceu fora de casa nesta temporada.

O time visitante vem de empate em 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio, mantendo-se na 12ª colocação com 11 pontos. Antes, quebrou um tabu ao vencer o Corinthians por 2 a 1 e demonstrou competitividade mesmo nas derrotas apertadas para o Bragantino e nos empates contra Atlético-MG e Juventude.

? O sabadão é logo ali! Amanhã o Tricolor recebe o Mirassol, às 18h30, no MorumBIS, pelo Brasileirão. Garanta o seu ingresso > https://t.co/bUnwNikRwn#VemProMorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/kjUQ5plW3V ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2025

SÃO PAULO X MIRASSOL

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo



Data: 24 de maio de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

SÃO PAULO: Rafael; Nahuel Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Bobadilla, Lucas Ferreira, Oscar e Luciano; André Silva



Técnico: Max Cuberas (Luis Zubeldía cumpre suspensão)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e Iury Castilho; Edson Carioca



Técnico: Rafael Guanaes