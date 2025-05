São Paulo pode ter time alternativo contra o Mirassol visando Libertadores

O São Paulo pode enfrentar o Mirassol neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, com um time alternativo. Apesar da necessidade de vitória no Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem boas chances de contar com uma equipe mista devido à desgastante sequência de jogos.

Três dias depois de enfrentar o Mirassol, o São Paulo disputará seu último jogo da primeira fase da Libertadores e quer avançar às oitavas de final como líder do Grupo D. Por isso, a tendência é que Zubeldía opte por usar força máxima no duelo com o Talleres na próxima terça-feira.

Desta forma, jogadores menos utilizados tendem a ganhar uma oportunidade como titulares no sábado, contra o Mirassol. Embora o confronto pelo Brasileirão também seja importante, não é segredo para ninguém que o São Paulo acaba sendo obrigado a priorizar as copas por não ter um elenco tão numeroso.

"Tudo é prioridade. A ideia é estar nas três frentes da melhor maneira. Então, temos que ir crescendo no Brasileirão, passando fase a fase na Copa do Brasil e, claro, na Libertadores tratar de fechar na primeira colocação. Não vai ser fácil, mas vamos tentar", comentou o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, sem dar pistas sobre o time.

O São Paulo é o atual 11º colocado do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, logo à frente do Mirassol, seu próximo adversário e que ocupa o 12º lugar, com 11 tentos. Uma vitória neste sábado pode fazer o Tricolor figurar na parte de cima da tabela após um início de competição nada animador.