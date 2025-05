Santos faz treino em Maceió, e Zé Ivaldo volta para São Paulo

O Santos já virou a chave após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. Ainda em Maceió (AL), onde empatou com o CRB, o elenco do Peixe realizou um treino regenerativo visando o compromisso contra o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Zé Ivaldo não participou da atividade e voltou para São Paulo. O defensor está suspenso e não viaja com a delegação para Salvador.

O lateral esquerdo Escobar (suspenso), o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), o zagueiro Gil (problemas pessoais), os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) também são baixas.

E o Neymar?

Após voltar aos gramados depois de um mês afastado por lesão, o meia-atacante será avaliado para saber quanto tempo poderá jogar no domingo.

O técnico Cleber Xavier viu com bons olhos o retorno do craque, que não entrava em campo desde 16 de abril. O comandante, no entanto, destacou a necessidade de cuidar bem da recuperação física do jogador de 33 anos nos próximos dias.

"Trabalhamos o Neymar nesses três dias em que ele esteve com o grupo. Evoluiu bem. Tínhamos 30 minutos para ele nesse jogo. Sentimos ele bem. Com aquela participação de assistência que ele tem e de finalização, teve uma finalização importante", disse.

"Agora é analisar a recuperação. Temos que cuidar da recuperação, não só dele como de outros que estavam sem ritmo, como o Souza. Vamos analisar com calma", completou.

O elenco do Santos encerra sua preparação para enfrentar o Vitória neste sábado, já em Salvador. O duelo está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

No momento, o Peixe está na vice-lanterna do Brasileirão, com cinco pontos em nove rodadas. O Leão está em 16º, com nove.