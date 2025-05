Santos discute sobre reforços, mas prega foco em "finais" antes de pausa

O Santos vive uma situação muito delicada na temporada e já pensa na possibilidade de contratar novos jogadores na janela de transferências do meio do ano. O CEO Pedro Martins admitiu, após a eliminação na Copa do Brasil, que o tema está sendo debatido.

O dirigente, contudo, pregou foco na recuperação imediata do clube, com o atual elenco. Ele destacou a necessidade de vencer os próximos três jogos, que antecedem a pausa para o Mundial de Clubes.

"Essa discussão (reforços) já está sendo feita, com toda diretoria e comissão, o perfil de jogadores que precisamos. Mas a resposta temos que dar em Salvador já, com esse elenco e esse grupo. Essa reflexão que precisamos fazer", disse.

"Quando falo que temos que olhar para o CT, é pensando no que temos até a parada. Temos algumas finais. Contra Vitória, Botafogo e Fortaleza. A resposta precisa ser já. Somente assim vamos para a parada com outro sentimento e com outro nível de projeção sobre o campeonato do Santos", completou.

O Santos está há sete partidas sem vencer na temporada. São quatro derrotas e três empates. O time tem somente uma vitória nos últimos 12 compromissos. No Brasileirão, os paulistas estão na vice-lanterna, com cinco pontos em nove rodadas.

A próxima janela de transferências, criada pela Fifa por conta do Mundial de Clubes, será aberta no dia 2 de junho e fecha no dia 10 do mesmo mês. O período de contratações será reaberto 10 de julho e chega ao fim em 2 de setembro.

Neste período, a diretoria terá que definir a situação de Neymar. O meia-atacante tem contrato apenas até o dia 30 de junho e deixou o futuro em aberto após a derrota nos pênaltis para o CRB. A alta cúpula, no entanto, está confiante na renovação.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília).