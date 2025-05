Saiba quanto o Palmeiras arrecadou com classificação às oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras comemorou, nesta quinta-feira, a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil depois de vencer o Ceará, por 3 a 0, no Allianz Parque. Estêvão (duas vezes) e Flaco López balançaram as redes no duelo de volta da terceira fase da competição. Além de esportivamente positivo, o resultado é saudável para os cofres palmeirenses, que receberão mais de R$ 3 milhões pela classificação.

A CBF garante o prêmio de R$ 3,6 milhões para os 16 classificados às oitavas. Além de Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, CSA, Cruzeiro, Flamengo Fluminense, Fortaleza, Internacional, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco avançaram de fase.

O Verdão já havia embolsado R$ 2,3 milhões só pela participação terceira fase da competição. Dessa fora, ao todo, o clube arrecadou quase R$ 6 milhões. De acordo com a previsão orçamentária do clube, aprovada no Conselho Deliberativo, o Palmeiras espera chegar pelo menos às quartas.

Caso avance à próxima etapa, o time comandado por Abel Ferreira pode faturar mais R$ 4,7 milhões. O Palmeiras ainda não conhece seu adversário das oitavas. Os confrontos ainda serão definidos em sorteio, que ainda não foi marcado pela CBF. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

Antes disso, o Palmeiras ainda foca no Campeonato Brasileiro, reta final da fase de grupos da Libertadores e, por fim, na Copa do Mundo de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), novamente no Allianz Parque. O Verdão é o líder com 22 pontos e busca manter a vantagem na ponta. O Rubro-Negro vem logo atrás, com 18, na segunda posição.