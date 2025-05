Richarlyson diz não ter o status merecido por ser bissexual: 'não aceitam'

Tricampeão brasileiro e campeão mundial pelo São Paulo, Richarlyson fez um desabafo ao falar sobre a sua idolatria no clube.

O que aconteceu

Richarlyson disse não ser aceito por se assumir bissexual. Hoje comentarista do Grupo Globo, ex-jogador deu a declaração durante participação no podcast de Aloísio Chulapa, o "Boteco do Chula".

É machismo. Eles não aceitam. Desde a brincadeira com Vampeta, quando ele chama de bambi, ter um jogador que é assumido bissexual para eles é demérito. Eles não aceitam Richarlyson, no podcast "Boteco do Chula"

Richarlyson afirmou que não se sente valorizado por parte da torcida do São Paulo e do Atlético-MG. O ex-jogador acredita que o status que carrega nesses clubes não é compatível com o futebol que apresentou ao longo da carreira.

A página do Instagram do São Paulo quase nunca me elogia, quase nunca me coloca na história do clube ou quase nunca fala no meu nome. Uma hora ou outra, quando é aniversário, que é protocolar, eles falam, mas nunca me deram o status que eu mereço, com toda a minha humildade. Eu sou campeão mundial e bicampeão brasileiro. É só ver quantos conseguiram isso no São Paulo

Caraca, esse vídeo me doeu profundamente.

Ricky é ÍDOLO e o SPFC peca muito nesse tema.



Tá na história, Richarlyson. A gente faz questão de relembrar.



E @Aloisiochulapa_ tu é foda! pic.twitter.com/zEz77Xv5gn -- Karen (@karenmello_) May 22, 2025

Um dos caras mais sensacionais que o futebol me apresentou e hoje é meu grande amigo, Richarlyson! Aloisio Chulapa, em descrição do vídeo no YouTube do canal

Jogador do São Paulo de 2005 a 2010, Richarlyson foi campeão mundial (2005) e tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) com a camisa tricolor. Ele ainda defendeu times como Vitória, Chapecoense, Guarani e Red Bull Salzburg, da Áustria, e chego a vestir a camisa da seleção brasileira.