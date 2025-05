Renato Canuto nocauteia no 1º round em sua estreia no MMA profissional

Campeão mundial de jiu-jitsu, Renato Canuto finalmente fez sua estreia no MMA profissional nesta quinta-feira (22). O atleta de 28 anos não teve dificuldades para, no card principal do evento Tuff-N-Uff, nocautear o mais experiente Corey Stewart no primeiro round e concretizar com sucesso sua migração para o novo esporte.



Depois de defender uma tentativa de queda do americano, Canuto caiu por cima e aplicou duro ground and pound por quase um minuto até obrigar o árbitro a interromper a disputa. Sem defesas diante dos ataques do brasileiro, Corey deixou o cage com uma lesão na costela.



Com o triunfo, o especialista na arte suave aumenta a expectativa dos fãs sobre seu futuro no octógono. Com carreira de sucesso no grappling, Canuto, que estreou em um peso-casado de 72.5 kg, deve passar a competir como peso-leve (70 kg) em suas próximas aparições no show - atualmente, o atleta conta com mais três lutas previstas no seu contrato.

Campeão de jiu-jitsu

Renato Canuto possui currículo vitorioso nos tatames. Campeão mundial sem kimono em 2017 e campeão mundial de kimono em 2021, o atleta é figura constante nos principais torneios de grappling.

Aos 28 anos, o jovem se torna uma das promessas brasileiras no MMA. Morando em Las Vegas (EUA), Canuto lidera sua própria academia de jiu-jitsu e treina striking com Matheus Naccache, ex-técnico de José Aldo.