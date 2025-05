Real Madrid x Real Sociedad: Veja onde assistir a última rodada do Espanhol

O Real Madrid entra em campo pela última rodada do Campeonato Espanhol neste sábado. Na partida que marca a despedida do técnico Carlo Ancelotti, a equipe recebe a Real Sociedad, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney +.

POSIÇÕES NA TABELA

Real Madrid - 81 pontos em 37 jogos - 2º lugar



Real Sociedad - 46 pontos em 37 jogos - 11º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asensio, Tchouaméni e Fran Garcia; Guler, Valverde, Modric e Ceballos; Brahim Díaz e Mbappé



Técnico: Carlo Ancelotti

Real Sociedad: Remiro; Traore, Elustondo, Zubeldía e Muñoz; Zubimendi e Marin; Kubo, Mendez, Barrenetxea e Oyarzabal.



Técnico: Imanol Alguacil

ARBITRAGEM

Mario Melero López será o árbitro do confronto.